Pénurie d’eau : mesures radicales prises à Rabat

La Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra a annoncé avoir pris certaines mesures pour faire face à la pénurie d’eau que connaît le Maroc actuellement.

Ainsi, selon une décision consultée par le Site Info, il est désormais totalement interdit d’utiliser de l’eau potable dans les activités suivantes : lavages de rues et boulevards, lavage de voitures, camions et autres engins, arrosage des espaces verts, terrains de sport..etc.

Il a également été décidé d’imposer des restrictions à l’activité des hammams. Ces derniers seront interdits d’ouverture trois jours par semaine (du lundi au mercredi).

La décision ajoute que les piscines publiques et privées ne peuvent être remplies qu’une fois par an et que les établissements touristiques doivent les équiper de systèmes de recyclage et de filtration de l’eau, conformément aux dispositions de la décision.