Conseil de gouvernement : sept nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, M. Imad Belaaraidia a été nommé directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Laâyoune, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mmes Mahassine Baraka, Soraya Khalil et Badria Benjelloun ont été nommées, respectivement directrice de l’Agence Urbaine de Tanger, directrice des affaires techniques et des relations avec la profession et directrice de l’urbanisme.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Communication, M. Hassan Jarachi, a été nommé directeur des ressources humaines et financières.

Au niveau du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration – Direction Générale de la Transition Numérique, M. Driss Lemjaouri a été nommé directeur des écosystèmes et de l’entreprenariat digital.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports – Département de l’Éducation nationale, M. Mohamed Aderdour a été nommé directeur des ressources humaines et de la formation des cadres.