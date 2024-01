Marrakech: un jeune homme victime d’une agression, sa mère se confie (VIDEO)

Une mère de famille s’est confiée sur la terrible agression dont son fils a été victime. Celui-ci a été agressé par cinq individus à l’aide d’armes blanches, lui causant d’importantes blessures.

Au micro de Le Site info, notre source indique que le jeune homme a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, soulignant qu’il est toujours en réanimation. «Il souffre d’une hémorragie cérébrale», a-t-elle déploré.

Et d’ajouter : «Mon fils a reçu plusieurs coups au niveau de la tête et des hanches. Ses reins ont également été touchés. Cela fait deux mois qu’il est en réanimation, entre la vie et la mort. Un seul coupable a été arrêté tandis que les quatre autres sont toujours en liberté».

H.M.