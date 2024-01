Es-Smara: un coffre-fort volé d’une agence de transfert d’argent

Par LeSiteinfo avec MAP

Une opération sécuritaire conjointe, réalisée par les services de police de Laâyoune, Es-Smara et Agadir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) mercredi soir et jeudi matin, a permis d’interpeller deux individus, âgés de 17 et 24 ans, pour leur implication présumée dans une opération de vol avec effraction visant d’importantes sommes d’argent dans une agence de transfert d’argent à Es-Smara.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les services de police d’Es-Smara ont réalisé, dimanche dernier, les procédures de constatation du vol d’un coffre-fort contenant d’importantes sommes d’argent à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent de la ville, indique une source sécuritaire, ajoutant que les opérations de ratissage ont permis la découverte dudit coffre-fort volé dans une zone inhabitée de la ville.

L’enquête judiciaire, à laquelle ont pris part les services de police d’Es-Smara avec le soutien de la Brigade antigangs de Laâyoune et de la police judiciaire d’Agadir, a permis d’interpeller le premier mis en cause dans la ville d’Es-Smara, alors que le deuxième suspect a été interpellé dans la zone rurale « Chouatate » aux environs de Taroudant, a-t-on précisé de même source, faisant savoir que les opérations de perquisition ont permis la saisie et la récupération d’importantes sommes d’argent issues du vol.

Les deux suspects ont été mis à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les vraies motivations de la commission de ces actes criminels.

