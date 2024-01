Aide directe au logement : une plateforme digitale lancée

Ce lundi, le gouvernement a lancé la plateforme numérique www.daamsakane.ma, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de bénéficier d’une aide directe au logement.

Le dépôt des demandes de prestations via cette plateforme a commencé aujourd’hui mardi, car la plateforme électronique comprenait une vidéo explicative, révélant comment s’inscrire et déposer la demande sur le site « Sakan Support ».

À travers ce programme, qui s’étale sur une durée de cinq ans (2024-2028), le gouvernement ambitionne de faciliter aux classes sociales à faible revenu et à la classe moyenne d’accéder au logement et de réduire le déficit en logement.

Il s’agit aussi de renforcer la dynamique économique, de donner une forte impulsion au secteur de l’habitat et d’encourager le secteur privé, notamment les PME, et de créer de l’emploi, a-t-il ajouté, appelant les différents départements ministériels à redoubler d’efforts en vue de mettre en oeuvre ce genre de programmes qualitatifs et à renforcer la communication institutionnelle et de terrain avec l’ensemble des citoyens autour de ces programmes.