Météo : la pluie fait son retour cette fin de semaine

Mieux vaut tard que jamais ! La Direction générale de la météorologie (DGM) a annoncé que quelques pluies et averses sont attendues sur plusieurs régions allant du Nord au Centre, à l’Oriental, au Rif, le Haut et Moyen Atlas jusqu’aux plaines de Safi. La direction prévoit même des chutes de neiges sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

Par ailleurs, un temps assez froid avec de la gelée locale est attendu ce lundi, mardi et mercredi sur l’Atlas, les versants Sud-Est, l’Oriental et les plaines Nord et Centre avec faibles pluies ou gouttes locales et quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas.