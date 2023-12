Province d’Azilal : visite et lancement de projets de développement agricole et rural

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Mohammed Sadiki, a effectué le vendredi 22 décembre 2023, une visite de terrain au niveau de la Province d’Azilal dans la Région Béni Mellal-Khénifra. Il était accompagné du Gouverneur de la Province d’Azilal, du Président de la Chambre d’Agriculture de la Région, des professionnels, des élus, ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère.

La visite a porté sur l’état d’avancement du plan agricole régional de la stratégie Génération Green et le lancement de projets de développement agricole et rural.

Plan Agricole Provincial de Génération Green

Le Ministre a pris connaissance de l’état d’avancement du Plan Agricole Provincial de la stratégie Génération Green.

Le Plan Agricole Provincial d’Azilal se compose de plusieurs programmes et projets qui tiennent compte des contraintes et capacités naturelles et humaines de la Province pour un montant d’investissement estimé à 1,3 milliards de dirhams.

Production et valorisation de caroubier

Au niveau de la commune territoriale Moulay Aissi Ben Driss, le Ministre a visité le complexe de valorisation des produits agricoles situé à Aït Attab et présidé la cérémonie d’inauguration d’une unité de valorisation de caroubier au profit d’une union de 14 coopératives.

D’un montant d’investissement de 13 millions de dirhams, cette unité dispose d’une capacité de 2 000 tonnes par an. Elle permettra de valoriser la production de caroubier en produisant des graines de caroubier, de la pâte de caroube et de la poudre de caroube grillée.

Projet d’agrégation agricole autour d’une miellerie

Au niveau de la commune territoriale Foum Jemaa, le Ministre a visité un projet d’agrégation agricole autour d’une miellerie.

D’un montant d’investissement de 8 millions de dirhams, cette miellerie dispose d’une capacité de production pouvant atteindre 150 tonnes par an. Ce projet vise à regrouper 62 apiculteurs et 7 500 ruches afin de produire environ 135 tonnes de miel par an.

Projet de l’agriculture solidaire à Sidi Yaakoub

Dans la commune territoriale Sidi Yaakoub, le Ministre a présidé le lancement des travaux de plantation de caroubier sur une superficie 200 ha dans le cadre d’un projet de l’agriculture solidaire.

Le projet d’agriculture solidaire comprend la plantation de 500 ha de caroubier, le greffage de 20 000 arbres de caroubier et le développement de la filière du safran sur une superficie de 70 ha. Il comprend également l’aménagement de 20 Km de séguias, l’aménagement de 7 km de pistes agricoles, ainsi que l’acquisition des équipements techniques et l’accompagnement des bénéficiaires pour un montant d’investissement d’environ 37 millions de dirhams.