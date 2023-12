Autoroute Casablanca-Bouznika: plus de 6,5 tonnes de haschich interceptées

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont mis en échec, vendredi matin, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic international de drogue et saisi 6 tonnes et 550 kilogrammes de Chira, a-t-on appris de source sécuritaire.

Cette opération sécuritaire, menée au niveau de la sortie de l’autoroute reliant Casablanca à Bouznika, a permis la saisie de deux véhicules et d’un lot de ballots de Chira totalisant 6 tonnes et 550 kilogrammes, destinés au trafic international, précise la même source.

Le service préfectoral de la police judiciaire a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et arrêter les éventuels complices en lien avec le réseau criminel impliqué dans cette affaire, relève-t-on. Cette opération sécuritaire, ajoute la même source, s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et des psychotropes.