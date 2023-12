Décès d’un enfant à la gare de Rabat-Agdal: l’ONCF brise le silence

Le 1er novembre 2023, Omar, un enfant de quatre ans, a perdu la vie suite à une chute de l’escalator de la gare de Rabat-Agdal.

Ce jeudi, l’ONCF s’est exprimé sur cette affaire qui a ému la Toile. «Après avoir fait le choix d’observer une période de réserve par respect au deuil et à la stricte intimité de la famille, suite au décès tragique de l’enfant Omar, l’ONCF tient aujourd’hui à exprimer sa solidarité aux parents et aux proches et leur présente ses plus sincères et attristées condoléances», a affirmé l’office.

L’ONCF a également précisé s’être tenu à la disposition des autorités compétentes pour mettre la lumière sur les circonstances de ce tragique accident et établir les responsabilités

«L’Office met tout en œuvre pour garantir aux voyageurs toutes les conditions de sécurité dans l’enceinte de ses bâtiments et à bord de ses trains. Dans cette douloureuse épreuve, l’ONCF exprime à nouveau toute sa compassion et partage profondément la douleur des parents», conclut-on.

