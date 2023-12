L’hôtel Lincoln Casablanca décroche la certification HQE de niveau Excellent

REALITES Maroc, filiale du groupe international de développement territorial REALITES annonce l’obtention de la certification HQE niveau Excellent pour son actif iconique, l’hôtel Lincoln Casablanca. Une première au Maroc pour un bâtiment classé patrimoine historique.

L’hôtel Lincoln a reçu la certification HQE International (Haute Qualité Environnementale) en phase de conception lors d’une cérémonie organisée par CERTIVEA, organisme international de certification des bâtiments tertiaires. Cette labellisation du Lincoln couvre les enjeux énergétiques, environnementaux, santé et confort d’usage.

En ligne avec le positionnement d’Entreprise à Mission du groupe REALITES, cette distinction est l’aboutissement d’un processus de certification dans lequel REALITES Maroc s’est fait accompagner par le bureau d’étude environnemental Alto Eko.

Propriété murs et fonds du groupe REALITES, l’hôtel Lincoln connait depuis plus de deux ans une opération de réhabilitation et de reconstruction des plus complexes au Maroc, conjuguant le meilleur du savoir-faire national (Maîtrise d’Œuvre, Entreprises, Ingénieurs et Maalem). Une prouesse technique visant à établir une liaison harmonieuse entre un héritage séculaire et un avenir résolument axé vers la modernité, l’innovation et la durabilité.

Le futur hôtel 5 étoiles devrait ouvrir ses portes en 2025 sous la marque Radisson Collection. Le Lincoln prévoit 120 chambres et suites réparties sur trois niveaux, des restaurants, espaces de séminaires modulables, un rooftop avec spa et piscine ainsi qu’un parking sur deux niveaux de soussols.

La renaissance de cet édifice signera la reconquête de tout le quartier historique de la métropole, connu pour sa richesse architecturale exceptionnelle, et connaissant une profonde restructuration sous l’impulsion des autorités gouvernementales et locales

S.L.