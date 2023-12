Wafa IMA Assistance Élue Service Client de l’Année Maroc 2024

Wafa IMA Assistance, référence du marché de l’assistance, est Élue Service Client de l’Année Maroc

2024 dans la catégorie « Assistance » pour la première fois de son histoire. Cette reconnaissance

prestigieuse marque un jalon significatif confirmant l’excellence de Wafa IMA Assistance depuis 2011

et atteste de son engagement constant à délivrer un service d’assistance de haute qualité à ses

assurés et partenaires au Maroc et dans le monde entier.

« Notre objectif ultime est de renforcer notre position d’acteur de référence pour se hisser au rang de

leader de l’assistance au Maroc et en Afrique. Pour y parvenir, nous sommes à l’écoute attentive de

nos clients, anticipons leurs besoins et leur proposons des solutions innovantes et personnalisées.

Aussi, nous nous efforçons de maintenir des normes élevées en évaluant régulièrement nos

performances et en recueillant les avis de nos clients. Optimiser le parcours de nos clients et valoriser

leurs expériences est une quête permanente chez Wafa IMA Assistance » a déclaré Selma Tazi,

Responsable Management Qualité chez Wafa IMA Assistance.

Les collaborateurs de Wafa IMA Assistance ont été des acteurs déterminants dans cette valorisation :

« Le grand professionnalisme de nos équipes est la clé derrière cette réussite, et ce grâce à leur

dévouement, leur disponibilité et leur réactivité, pour apporter solution, confort et réconfort 24/7 à nos

clients et partenaires » poursuit Mme Selma Tazi.

Cette distinction renforce la détermination à maintenir constamment un service premium, à capitaliser

davantage sur les clients internes (collaborateurs), véritable levier de la satisfaction des clients

externes, ainsi que sur les nouvelles technologies pour être à la hauteur des attentes de l’ensemble

des parties prenantes.