La Bourse de Casablanca clôture sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé sur une note positive mardi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,36% à 11.995,29 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,42% à 985,01 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 0,67% à 893,96 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a augmenté, pour sa part, de 0,2% à 994,1 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid se sont bonifiés respectivement de 0,73% à 11.163,11 pts et 0,61% à 10.147,79 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-2,29%), suivi de l’indice des assurances (-1,04%), et de l’indice du bâtiment et matériaux de construction (-0,92%).

Le secteur des télécommunications s’est offert la hausse la plus forte (+2,21%), devant le secteur de l’électricité (+1,85%), et celui des loisirs et hôtels (+1,45%).

Le volume global des échanges a porté sur 180,96 millions de dirhams (MDH) réalisé entièrement sur le marché Central (Actions). Bcp a occupé la première place des instruments les plus actifs avec un flux transactionnel de 33,47 MDH, devant Eqdom (22,96 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (21,29 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 617,7 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Microdata (+5,5% à 575 dirhams (DH)), Colorado (+2,63% à 46,49 DH), Bmci (+2,59% à 550 DH), Itissalat Al-Maghrib (+2,21% à 101,5 DH) et Taqa Morocco (+1,85% à 1.100 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Agma (-5,88% à 6.400 DH), Zellidja S. A (-5,84% à 78,15 DH), Maghrebail (-4,66% à 901 DH), Smi (-2,53% à 1.310 DH) et Lafargeholcim Mar (-2,3% à 1.910 DH).