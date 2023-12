Incendie à Derb Ghallef: on en sait plus

L’incendie qui s’est déclaré vendredi dernier au souk de Derb Ghallef a touché 13 magasins de vente d’aluminium.

Selon une source de Le Site info, le feu n’a pas fait de victimes mais a provoqué d’importants dégâts matériels, soulignant que les pertes financières sont estimées entre 240.000 et 1,5 million de dirhams. Et d’ajouter que les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie et identifier ses causes.

On apprend aussi que l’incendie s’est rapidement propagé à cause de la présence, sur les lieux, de produits inflammables comme le diluant. En plus, plusieurs bonbonnes de gaz au sein de certains magasins ont explosé au moment où le feu s’est déclenché.

H.M.