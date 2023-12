Reconstruction post-séisme: course contre la montre à Azilal

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités locales de la province d’Azilal poursuivent sans relâche leurs efforts en vue de venir en aide aux populations affectées par le séisme d’Al Haouz et accélérer le processus de reconstruction.

Ces efforts colossaux déployés par les autorités locales et les services concernés visent à faire face aux conséquences du séisme du 08 septembre et à atténuer ses effets sur les habitants de ces zones.

Au niveau des communes les plus touchées par les effets du séisme du 08 septembre, à savoir, Ait Oumdis et Ait Tamlil, les autorités locales et les services concernés s’emploient à achever l’opération de délivrance des permis de reconstruction et d’aide aux personnes concernées.

Phase primordiale avant l’entame de l’opération de reconstruction, cette étape vise à faciliter les procédures ainsi que les différentes formalités afférentes aux actes de reconstruction, en facilitant aux demandeurs l’obtention d’un plan architectural et d’un levé topographique à titre gracieux.

Les autorités locales épaulées par les architectes et les topographes sont, également, à pied d’œuvre pour l’accélération de la phase de démolition des bâtiments déclarés inhabitables par les commissions mixtes de recensement, le but étant d’entamer l’opération de reconstruction pour laquelle des moyens logistiques importants ont été mobilisés.

Dans ce sillage, les ressources humaines et logistiques nécessaires ont été mobilisées par les autorités provinciales dans le but d’entamer la phase de reconstruction post-séisme, de même qu’une dizaine de camions, tractopelles et niveleuses sont mis à la disposition pour accélérer la démolition des bâtiments déclarés non conformes à l’habitat et présentant un danger potentiel pour les populations.

Par ailleurs, les autorités sanitaires s’activent à fournir diverses prestations dans le cadre des caravanes médicales multidisciplinaires organisées par la direction provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Azilal.

La mobilisation est également de taille en ce qui concerne la distribution des kits alimentaires et des couvertures au profit des habitants des zones éloignées et difficiles d’accès.

En ce qui concerne la réhabilitation des routes, les autorités locales s’activent à l’élargissement et au renforcement des principales pistes menant à ces localités, en tenant compte des spécificités montagneuses de ces zones.

Parallèlement à ces efforts, les opérations d’octroi de la première tranche des aides financières à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement se poursuivent, également, à un rythme soutenu, au niveau des principaux points dédiés au retrait de ces aides dans la province d’Azilal.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs habitants de ces zones ont fait part de leur satisfaction quant aux efforts considérables menés pour l’accélération de la phase de reconstruction et de relogement des populations impactées, exprimant leur profonde gratitude au roi Mohammed VI pour la haute sollicitude, dont le Souverain ne cesse d’entourer les populations des zones affectées par le séisme.

