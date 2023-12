Andalussyat 2023: le best-of de la soirée du vendredi (VIDEOS)

Par LeSiteinfo avec MAP

La musique arabo-andalouse, le Flamenco et le Fado se sont invités, vendredi soir au Théâtre Mohammed VI de Rabat, pour célébrer la 20ème édition du Festival Andalussiyat.

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement musical initié par l’Association des Amateurs de la Musique Andalouse sous la houlette du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s’inscrit dans le cadre de la célébration commune de l’organisation de la Coupe du Monde par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Placé sous le thème « Les deux rives », ce concert a permis aux mélomanes de voyager au rythme des sonorités avec l’Ensemble Rawafid, dirigé par Maître Omar Metioui, la troupe espagnole de Flamenco dirigée par Gema Caballero et la troupe du Fado portugais menée par Vanessa Alves.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association des amateurs de la musique andalouse du Maroc (AAMAM), Azzedine Kettani, a affirmé que cette année était spéciale dans le sens où elle représente « une alliance » entre la musique et le sport.

Et d’ajouter que pour fêter le 65ème anniversaire de l’association, les organisateurs du festival ont décidé de travailler sur une anthologie de la musique andalouse, regroupant la totalité du répertoire d’Al Ala.

Dans une déclaration à la MAP, Aziz Alami, membre du Bureau de l’AMMAM, est revenu sur les spécificités de la 20ème édition du Festival Andalussiyat, expliquant qu’elle a été une occasion idoine pour « montrer la dernière réalisation de l’Association », à savoir l’anthologie universelle d’Al Ala.

Revenant sur l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030, M. Alami a assuré que les trois pays hôtes de cet événement international sont liés par des « liens intrinsèques à cette musique », qui découle d’une origine commune, notamment « Al Andalous », rappelant que cette dernière est un concept culturel et non pas géographique.

Organisée sous le thème « Musique et sport, deux vecteurs de développement et du vivre-ensemble », la 20e édition du Festival Andalussyat se tient du 07 au 09 décembre à Casablanca, Rabat et El Jadida dans le but de mettre en avant le caractère transfrontalier de la musique andalouse et l’attachement du Maroc à son patrimoine culturel immatériel dont la musique andalouse est une composante majeure.