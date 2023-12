Maroc : le prix de la tomate poursuit sa flambée

Le prix de la tomate a considérablement augmenté ces dernières semaines, ce qui a provoqué la colère de nombreux citoyens, notamment ceux à faibles revenus.

Le Site Info a examiné le prix dans de nombreux marchés de Casablanca. Les prix des tomates ont grimpé de façon spectaculaire, atteignant 12 dirhams le kilo, tandis que les prix des pommes de terre et des oignons dépassaient 6 dirhams, le prix du chou-fleur a atteint 10 dirhams, et le prix des artichauts atteint 7 dirhams.

À cet égard, Abderrazak Chabi, président de l’Association du marché de gros des légumes et des fruits à Casablanca a déclaré que la hausse des prix des légumes est le résultat de l’exportation de légumes à l’étranger et non de la sécheresse comme on le prétend.

Chabi a signalé que les prix des légumes ont augmenté de façon spectaculaire dans la plupart des villes du Maroc, de sorte que le prix des tomates dans la ville d’Agadir a atteint 12 dirhams. Un problème qui devient effrayant selon ses paroles.