La presse émiratie réagit à la visite du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Les médias émiratis ont souligné, mardi, que la visite officielle effectuée par le roi Mohammed VI aux Émirats Arabes Unis et l’accueil grandiose et chaleureux réservé au Souverain à Abu Dhabi, reflètent les liens fraternels solides entre les deux pays frères et leurs dirigeants.

L’Agence de presse émiratie (WAM) écrit que « Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’État des Émirats Arabes Unis, a accueilli lundi son Frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume frère du Maroc ».

Elle ajoute qu’un accueil officiel a été réservé au roi Mohammed VI à l’arrivée du cortège Royal au Palais présidentiel « Qasr Al Watan », dans la capitale Abou Dhabi.

De même, elle signale que l’équipe nationale de voltige « Al Fursan » s’est envolée au-dessus du Palais, traçant dans le ciel des rubans de fumée aux couleurs rouge et vert du drapeau marocain.

De son côté, le journal « Al Khalij » rapporte que les dirigeants des deux pays, le roi Mohammed VI et son frère, cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, ont signé à l’occasion de cette visite la Déclaration « Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné », visant à développer divers domaines de coopération économique, commerciale et d’investissement et de les orienter vers des horizons plus larges qui répondent aux aspirations des deux pays et de leurs peuples au développement et à la prospérité.

Jetant la lumière sur les différents accords conclus entre les deux pays frères lors de cette visite Royale, le journal signale que cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane a déclaré que les Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc œuvrent ensemble pour la stabilité, la prospérité et le développement durable en faveur de tous les peuples de la région.

« Al-Bayane » indique, dans la même veine, qu’un accueil officiel a été réservé, lundi au Palais présidentiel « Qasr Al Watan » à Abou Dhabi, au roi Mohammed VI, le cortège Royal ayant été escorté par un escadron de cavaliers, alors qu’une salve de 21 coups de canon a retenti en signe de bienvenue au Souverain.

Pour sa part, « Sky News Arabia » fait savoir que le roi Mohammed VI et cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats Arabes Unis, ont eu des entretiens en tête-à-tête, au cours desquels ils ont discuté des relations fraternelles historiques entre les deux pays et des moyens de les renforcer, ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le média évoque également la force des liens fraternels entre les Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc, fondés sur l’entente, le respect mutuel et la coopération, dont les bases solides ont été jetées par feu cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyane et le roi Hassan II.

S.L