Radio Mars et DIR Médias dévoilent une nouvelle newsletter sportive

Radio Mars, média de référence dans le domaine sportif marocain, et DIR Médias, spécialiste du développement et de la diffusion de newsletters fondé par Kamal Bouayad, ont convenu d’un partenariat pour le lancement d’une toute nouvelle newsletter sportive.

Cette newsletter innovante est destinée à tous les passionnés de sport, des amateurs enthousiastes aux fans les plus fervents, offrant une source inestimable d’informations, de mises à jour et de nouvelles passionnantes sur l’univers du sport.

Billet d’entrée dans le monde palpitant du sport, cette newsletter offre une couverture complète des événements sportifs nationaux et internationaux, des analyses approfondies, des interviews exclusives, et bien plus encore.