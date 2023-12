FIFM: le palmarès complet de la 20ème édition

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le palmarès de la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, et dont la cérémonie de clôture s’est déroulée, samedi soir au somptueux Palais des Congrès de la cité ocre:

– Grand Prix « Etoile d’Or »: Le film « La mère de tous les mensonges » (« The Mother of All Lies) de sa réalisatrice marocaine Asmae El Moudir.

– Prix du Jury: Ex-aequo aux films « Les Meutes » de Kamal Lazraq (Maroc) et « Bye Bye Tibériade » de Lina Soualem (Palestine).

– Prix de la mise en scène: La réalisatrice sénégalaise Ramata-Toulaye Sy pour son film « Banel & Adama ».

– Prix de l’interprétation féminine: Asja Zara Lagumdzija pour son rôle dans “Excursion” de Una Gunjak (Bosnie).

– Prix de l’interprétation masculine: Doga Karakas pour son rôle dans “Dormitory” de Nehir Tuna (Turquie).