Casablanca: le nouveau wali mène une course contre la montre

Mohamed Mhidia, le nouveau wali de Casablanca, mène une course contre la montre pour prendre connaissance de toutes les problématiques dont souffre la métropole.

Selon une source sûre de Le Site info, Mhidia, fraîchement nommé gouverneur de la préfecture de Casablanca, effectue régulièrement des visites surprises dans tous les arrondissements de la ville afin d’observer de près les maux de la métropole et trouver des alternatives. D’autant plus que celle-ci sera sous les feux des projecteurs avec l’organisation, par le Maroc, de la Coupe du monde 2030.

Mhidia a d’abord lancé une large campagne de libération de l’espace public et déclaré la guerre aux marchands ambulants et aux charrettes. La semaine dernière, les agents d’autorité et les forces de l’ordre ont ainsi effectué des descentes dans plusieurs quartiers dont Tacharouk, Hay Hassani, Sidi Moumen et Sbata pour mettre fin à l’exploitation du domaine public.

Cette campagne a d’ailleurs été applaudie par les Casablancais qui n’ont pas manqué d’exprimer leur soutien et leur reconnaissance au nouveau wali.

H.M.