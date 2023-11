Investissements record à Marrakech-Safi : 100% de projets approuvés

Le Wali de la Région Marrakech-Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech, Farid Chourak, a présidé les travaux de la troisième Commission Régionale Unifiée de l’Investissement (CRUI) de ce mois de novembre 2023 en présence des Présidents des communes concernées, ainsi que des Directeurs et représentants des Services Extérieurs.

Les travaux de cette CRUI se sont tenus dans la continuité de l’esprit et de la culture transmis par le Wali lors des deux dernières réunions et qui font de la facilitation et du soutien aux investisseurs une priorité ; permettant ainsi de statuer favorablement sur 18 dossiers d’investissement en plus de 11 Attestations de Vocation Non Agricole le tout, pour un montant d’un Milliards de dirhams, prévoyant la création de 598 emplois.

Après 51 projets approuvés lors des deux dernières commissions pour un montant d’investissement de plus de 38,48 milliards de dirhams et une prévision de 4.100 emplois, cette troisième Commission Régionale Unifiée de l’Investissement a permis de valider 18 projets d’investissement, ce qui correspond à un taux d’acceptabilité de 100%, enregistré pour la première fois au niveau de la Région Marrakech-Safi.

Présidée par le Wali, cette Commission a donc permis de donner un avis favorable à 1 milliard d’investissement qui permettront de créer 598 emplois entre tourisme, industrie et extraction minière, dans chacune des provinces d’El Haouz, Safi, Chichaoua, Rhmana ainsi que la Préfecture de Marrakech ; ramenant ainsi le cumul des prévisions à 4.600 emplois et presque 40 milliards d’investissement.

Parmi les plus grands projets autorisés par cette CRUI, l’Hôtel DoubleTree by Hilton, qui s’installera dans la province de Rhamna et projette d’y créer 180 emplois pour un montant d’investissement de 765 millions de dirhams ainsi que l’extension de l’hôtel Barcelo dans la préfecture de Marrakech.