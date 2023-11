Table ronde PLF/Pharma: ce qu’en pensent les laboratoires (VIDEO)

Lundi 20 novembre, le journal Les ÉCO a organisé une table ronde concernant l’impact du PLF 2024 sur l’industrie pharmaceutique. Les intervenants sont Mohamed Houbachi, président de l’AMMG (Association Marocaine Du Médicament Générique), Mohamed El Bouhmadi, président de la FMIIP (Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation) et Mohamed Boughaleb, expert-comptable et commissaire aux comptes.

Quel est le poids de l’industrie pharmaceutique au Maroc ? Comment les industriels ont réagi à l’annonce de la suppression de la TVA sur les médicaments qui figure dans le PLF 2024 ? Pourquoi cette mesure risque de pénaliser l’ensemble du secteur (selon eux) ? Qu’ont-ils dit aux Parlementaires pour plaider leur cause ? Autant de questions que nous avons posé à nos invités. La dernière demi-heure a été consacrée aux questions-réponses de la salle. Extrait.