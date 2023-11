Suspension temporaire de la circulation entre les échangeurs de Tit Mellil et de Casa-Port

Par LeSiteinfo avec MAP

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé, mardi, que la circulation sera suspendue provisoirement et dans les deux sens entre les échangeurs de Tit Mellil et de Casa-port, dans la nuit du 22 au 23 novembre (23h00 à 6h00).

Cette suspension de la circulation s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la dernière étape de construction de l’échangeur de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, au niveau du point kilométrique PK75+400 et du projet de triplement de l’autoroute de contournement de Casablanca, a fait savoir l’ADM dans un communiqué.

L’ADM a appelé ainsi les usagers de l’autoroute en provenance de Mohammedia et à destination de Casablanca de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Tit Mellil pour prendre la route Provinciale RP3310, vers Tit Mellil, jusqu’au giratoire de la Route Nationale RN9 afin d’emprunter cette dernière vers Mediouna, jusqu’au giratoire de la Route Provinciale RP 3015, avant de prendre la RP 3015 et rejoindre l’autoroute du contournement de Casablanca via l’échangeur de Casa-port.

Elle a également invité les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Mohammedia de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Casa-port pour prendre la Route Provinciale RP 3015, jusqu’au giratoire de la Route Nationale RN9, afin de rejoindre cette dernière, vers Tit Mellil, jusqu’au giratoire de la Route Provinciale RP 3310 avant de prendre la RP 3310 et emprunter l’autoroute via l’échangeur Tit Mellil.

L’ADM informe également les usagers de l’autoroute qu’elle procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et assurer la fluidité du trafic autoroutier.