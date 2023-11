DGSN : plus de 5 kilogrammes de cocaïne interceptés à Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire à Tanger, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont mis en échec, jeudi, une tentative de livraison d’une cargaison de cocaïne et de comprimés psychotropes dans le cadre d’une opération de trafic de stupéfiants.

Selon les données préliminaires de l’enquête, les éléments de la Sûreté nationale avaient repéré le principal suspect qui s’était déplacé de M’diq à Tanger pour livrer une cargaison de cocaïne et de comprimés psychotropes au deuxième suspect, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les opérations de fouille ont permis la saisie de 5,4 kg de cocaïne et de 6.642 comprimés psychotropes de type « Rivotril ».

Les opérations de perquisition qui se poursuivent dans le cadre de cette affaire ont également permis la saisie d’une importante somme d’argent en monnaie nationale, suspectée être le produit du trafic de cocaïne et de substances psychotropes, ajoute la DGSN dans un communiqué. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, note le communiqué, rappelant que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services sécuritaires pour la lutte contre les réseaux de trafic de drogues.