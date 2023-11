Le Roi présente ses condoléances à la famille de feu Ahmed Herzenni

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Ahmed Herzenni, ambassadeur itinérant et ancien président du Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH), décédé lundi à Rabat.

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec grande peine et profonde affliction la nouvelle du décès de feu Herzenni, que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde.

En ces circonstances douloureuses, SM le Roi exprime aux membres de la famille et aux proches du défunt ainsi qu’à sa grande famille du milieu des droits de l’Homme, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion pour cette perte cruelle, la volonté de Dieu étant imparable, priant le Très-Haut de leur accorder patience, consolation et réconfort.

Le Souverain se dit remémorer les hautes qualités humaines de feu Herzenni qui a été parmi les militants des droits de l’Homme les plus fidèles à la patrie et à ses constantes sacrées, ainsi que les valeurs qui lui sont reconnues de dévouement et d’abnégation dans les différentes hautes missions dont il a été chargées, notamment en tant que président du CCDH, louant à cet égard son attachement à la défense des valeurs de liberté, de justice et d’équité ainsi qu’à la promotion de la culture des droits de l’Homme.

SM le Roi implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le regretté, qui jouissait d’une profonde considération auprès du Souverain, pour ses nobles actions au service des intérêts suprêmes de la Patrie et des citoyens, et de l’accueillir en Son vaste paradis parmi les saints et les vertueux.