LAREMO et SUP’RH unissent leurs forces pour explorer la gouvernance financière en Afrique

Le Laboratoire de Recherche en Management des Organisations (LAREMO) de l’Université Hassan II, Casablanca, et l’Ecole de Management et Intelligence Artificielle (SUP’RH) organisent les 15 et 16 Novembre 2023 le Colloque Internationale sur « La Gouvernance Financière en Afrique à l’ère du Digital : Enjeux, Contraintes et Perspectives ».

L’Afrique change, se transforme et ses dirigeants relèvent de nouveaux défis à caractère transformationnel. Dans ce sens, cette 7ème édition du CIRMO-2023 se donne comme challenge, avec un panel international d’excellence de chercheurs, praticiens, économistes et financiers, de répondre aux multiples interrogations autour des piliers de la bonne gouvernance financière dans un monde qui se digitalise et où la distance n’existe plus.

Engagé depuis des années dans la réflexion autour de pratiques managériales innovantes, le Laboratoire de recherche LAREMO vise dans cette édition 2023 la mise en exergue des multiples enjeux liés à la gouvernance financière du secteur privé, du secteur public, des organisations sociales et solidaires, et finalement des établissements universitaires. Ces quatre axes de recherches seront l’occasion pour explorer, à travers l’intervention de différents acteurs venant de plusieurs pays d’Afrique, des outils de gestion pour mieux accompagner les multiples changements dictés par la mouvance de l’environnement.

Le programme du colloque se déroulera en deux journées. Le mercredi à la Bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat (salle des conférences) et le jeudi à l’Ecole supérieure SUP’RH.