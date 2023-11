El Guerguarate: plusieurs projets inaugurés à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs projets de développement ont été inaugurés, mardi au poste frontalier El Guerguarate, à l’occasion de la commémoration du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Ainsi, le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, accompagné du président du directoire d’Al Barid Bank, Al-Amine Nejjar, du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, du directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, du Directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, Jabrane Reklaoui et des chefs des services extérieurs, ont inauguré une nouvelle agence bancaire d’Al Barid Bank au poste frontalier El Guerguarate.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement des provinces du Sud du Royaume, contribuant ainsi à la concrétisation de la vision royale visant à promouvoir le développement économique et l’urbanisation de cette partie du Sahara marocain.

Ce projet, qui a été réalisé dans un délai de 18 mois, pour un montant global de plus de 5,23 millions de dirhams (MDH) sur une superficie totale estimée à 1.030 m2 dont environ 749 m2 couverts, comprend une agence d’Al Barid Bank, Barid Cash et deux autres agences, en plus de quatre commerces et six logements de fonction.

S’exprimant à cette occasion, le président du directoire d’Al Barid Bank, Al-Amine Nejjar a souligné que l’ouverture de la première agence bancaire Al Barid Bank au poste frontalier El Guerguarate, contribue activement au développement de la région, en alignement avec la vision Royale pour les provinces du Sud.

En outre, le gouverneur de la province d’Aousserd et la délégation l’accompagnant ont donné le coup d’envoi, au poste frontalier El Guerguarate, de la mise en service de la station de dessalement de l’eau de mer, et ce dans le cadre de projets structurants lancés par l’ONEE dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

D’un coût global de 30 millions de dirhams (MDH), financés par l’APDS à hauteur de 26 MDH et l’ONEE à hauteur de 4 MDH, ce projet consiste en la réalisation et l’équipement d’un nouveau forage, d’une station de dessalement de l’eau de mer pour un débit de 432 m3/jour et la construction d’un réservoir surélevé, avec une capacité de 200 m3, ainsi que d’un réseau de distribution d’un linéaire de 5 km.

Ce projet dont les travaux ont été lancés en novembre 2021, permettra l’amélioration des conditions de desserte en eau potable de la population de cette zone par un approvisionnement en eau de meilleure qualité, à partir d’une station locale de dessalement, distribuée, dans une première phase par des camions citernes.

Il comprend également, dans une seconde phase, la réalisation d’un réseau de distribution d’eau potable, dont les travaux sont prévus d’être lancés en 2024.

Par ailleurs, M. El Jaouhari et la délégation l’accompagnant ont remis les prix aux vainqueurs du premier tournoi international de pétanque « El Guerguarate », organisé par l’Association « Club de Pétanque de Dakhla-Oued Eddahab », les 6 et 7 novembre, en commémoration du 48è anniversaire de la glorieuse Marche verte.