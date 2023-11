« Jazirat Al Kanz »: la diffusion des épisodes de la saison 7 reportée

Des téléspectateurs ont été surpris par la décision de l’arrêt de la diffusion des épisodes restants de la saison 7 de « Jazirat Al Kanz », malgré l’audience réalisée par les deux premiers épisodes diffusés.

Ainsi, la page officielle de l’émission « Jazirat Al Kanz », via le réseau social Instagram, a annoncé le report de la date de la diffusion des épisodes restants. Alors que la même page avait précédemment promis, en février dernier, la diffusion de tous les épisodes, sans expliquer la raison de cette nouvelle décision.

Pour rappel, l’émission « Jazirat Al Kanz », une adaptation du jeu télévisé français « Fort Boyard », a réalisé la plus grande audience et est en tête de la liste des émissions les plus vues de la chaîne nationale 2M, avec le record de 8 millions de téléspectateurs. Ceci, après seulement la diffusion des deux premiers épisodes.

