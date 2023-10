Prostitution sur le Web : un centre marocain tire la sonnette d’alarme

Le président du Centre marocain de protection contre l’escroquerie électronique a tiré la sonnette d’alarme à propos de la prolifération de la prostitution électronique et le harcèlement des femmes, via des publications diverses et sous des prétextes différents.

Dans un communiqué, dont Le Site info détient une copie, Mohamed Ben M’Hidi a ajouté que des jeunes filles cherchent des femmes pour enregistrer des scènes obscènes virtuellement, via la caméra du téléphone portable. En contrepartie, ces dernières demandent qu’on les aide à émigrer dans un pays du Golfe.

Aussi, le Centre a-t-il appelé le gouvernement à diligenter une enquête sur les auteurs de ces publications et connaître leurs vraies motivations. De même que le Centre a appelé toutes les femmes à faire preuve de vigilance à propos de ces posts dont le contenu peut être attrayant tel que: » Venez travailler de chez vous! ».

Toutes ces publications, a averti Mohamed Bel M’Hidi, sont trompeuses et « sentent l’odeur de la prostitution électronique » à mille lieues à la ronde.

L.A.