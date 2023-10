Maroc-Liberia: les supporters ont eu une pensée pour le peuple palestinien (VIDEO)

Des milliers de supporters ont exprimé, mardi, leur solidarité avec le peuple palestinien lors du match ayant opposé le Maroc au Liberia pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Brandissant des drapeaux palestiniens, les fans des Lions de l’Atlas ont scandé des slogans en hommage à la cause palestinienne et dénoncé les actions militaires menées par Israël dans la bande de Gaza.

Rappelons par ailleurs que le Maroc a condamné fermement le bombardement par les forces israéliennes de l’hôpital « Al Maamadani » dans la bande de Gaza, qui a fait des centaines de morts et de blessés. Le Royaume a réitéré son appel à ce que les civils soient protégés par toutes les parties et qu’ils ne soient pas pris pour cibles, a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Et le ministère d’ajouter que le Royaume du Maroc, dont le Souverain, souligne l’urgence de fédérer les efforts de la communauté internationale pour mettre fin, au plus vite, aux hostilités, respecter le droit international humanitaire et œuvrer pour éviter que la région ne sombre dans une nouvelle escalade et de nouvelles tensions.

H.M.