La CAC, c’est quoi exactement ? Allal Benjelloun répond

Impactée par une conjoncture internationale volatile, l’industrie automobile est passé par tous les états. Après l’arrêt de l’activité, la reprise n’a pas été des plus réjouissantes. Pour cause, des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement engendrant des problèmes de disponibilité. Une kyrielle de tracas que le secteur semble dépasser aujourd’hui pour se soucier d’autres facteurs tels que l’inflation et la transition énergétique. Pour avoir un panorama de la situation du secteur aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, Allal Benjelloun, directeur général de la Centrale Automobile Chérifienne (CAC), s’est volontiers prêté au jeu des questions-réponses du concept l’Invité des ÉCO. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous a présenté la CAC. Vidéo.