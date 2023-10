Séisme d’Al Haouz: l’octroi des aides financières aux sinistrés se poursuit

Par LeSiteinfo avec MAP

La première tranche de l’opération d’octroi des aides financières d’urgence au profit des familles victimes du séisme du 8 septembre dernier, s’est poursuivi, mercredi à Tahanaout et ce, à l’instar d’autres zones au niveau de la province d’Al Haouz.

Pour la réussite de cette opération qui intervient en exécution des Hautes Instructions du roi Mohammed VI, plusieurs organismes de paiement agrées ont été mobilisés au niveau de Tahanaout.

Des unités mobiles de transferts d’argent sont également déployées dans les zones rurales et reculées de cette partie du territoire nationale pour permettre aux familles bénéficiaires de pouvoir récupérer les aides financières programmées dans le cadre de cette opération.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Charifi Abdessamad, Chef de file à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) au niveau de la province d’Al Haouz, a indiqué que les pouvoirs publics ont confié la gestion de cette opération à la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA), organisme géré par la CDG, notant qu’en concertation avec les pouvoirs publics, tous les moyens techniques et logistiques sont mobilisés afin d’assurer la réussite de cette opération.

L’octroi de ces aides d’urgence se fait avec les établissements de paiement agrées où, les bénéficiaires éligibles peuvent s’adresser à l’une des agences de ce réseau pour récupérer leur argent, a ajouté Charifi.

Pour faciliter cette opération, « nous avons mis à la disposition des citoyens et citoyennes concernés des unités mobiles d’information dans les zones sinistrées, des unités mobiles pour l’octroi des aides, un Centre d’appel dédié à répondre aux interrogations des personnes ciblées, outre un numéro de téléphone pour communiquer via l’application WhatsApp », a-t-il expliqué.

Et de conclure que cette opération se déroule de manière progressive et que les familles bénéficiaires ne peuvent se déplacer pour récupérer leur aide qu’après réception par SMS, du code de paiement.

Plusieurs bénéficiaires ont fait part, quant à eux, de leur profonde gratitude au roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les victimes du séisme qui a touché le 8 septembre dernier, la province d’Al Haouz et d’autres régions du Royaume.

Dans le même sillage, ils ont été unanimes à mettre en avant les efforts inlassables déployés par les autorités locales depuis les premières heures ayant suivi cette catastrophe naturelle pour venir en aide et prêter main forte aux sinistrés.

En application des Hautes Instructions du roi Mohammed VI, il a été décidé de démarrer l’attribution de la première tranche des aides d’urgence fixées à 2.500 Dirhams mensuels pendant une année, au profit des familles dont les logements se sont partiellement ou totalement effondrés, et ce, à compter du 6 octobre et jusqu’au 16 octobre courant.

Les familles affectées par le séisme, qui n’auraient pas perçu les aides financières durant la période précitée, auront la possibilité de présenter des doléances à ce sujet auprès des commissions provinciales concernées en vue de les examiner et de statuer à leur propos.

