Trophée Tilila : la 5e édition prévue le 12 octobre

Luttant contre les stéréotypes féminins dans la publicité, le Trophée Tilila milite pour une meilleure

représentation de l’image de la femme et de l’égalité femme-homme. Il valorise les démarches inclusives

des annonceurs et des agences dans la création publicitaire et la communication audio-visuelle.

Pour ce rendez-vous, devenu incontournable dans l’écosystème national de la publicité, les annonceurs

et agences de communication ont pu soumettre leurs créations jusqu'au 31 août 2023 et ont été une fois

encore nombreux à soumissionner à travers plus d’une cinquantaine de spots publicitaires en

compétition.

« Même s’il reste encore du chemin à parcourir pour parvenir à une publicité socialement responsable,

nous considérons qu’aujourd’hui un pas a été franchi, le marketing et la pub s’imposent désormais comme

des vecteurs de sensibilisation du grand public et d’évolution des mentalités. C’est un message très positif

à l’heure où l’évolution du statut de la femme revient au-devant de l’actualité avec la lettre relative à la

révision du Code de la famille adressée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que

Dieu L’assiste, au Chef du gouvernement » déclare M. Salim Cheikh DG de 2M.

En effet, de plus en plus de grandes marques et institutions s’attachent à promouvoir une image plus

positive et valorisante de la femme dans leurs communications. À travers le Trophée Tilila, 2M les

encourage à pérenniser ces efforts, et souhaite les inscrire dans une démarche au long cours basée sur

les valeurs de diversité et d’inclusion.

« La publicité a un vrai pouvoir d’influence, elle fabrique des consciences ! C’est pourquoi nous sommes

ravis de voir que chaque année, l’intérêt des professionnels et leur implication grandit et s’inscrit dans

notre démarche. Il faut le dire, agences et annonceurs sont de plus en plus sensibilisés à la question de la

parité et de l’égalité » témoigne Mme Khadija Boujanoui, Présidente du Comité Parité et Diversité de 2M.

2M les encourage à pérenniser ces efforts, et souhaite les inscrire dans une démarche pérenne sur les

valeurs de diversité et d’inclusion.

Cette année, les 10 spots publicitaires « shortlistés » suite à une première sélection pour la phase finale

seront départagés par un nouveau jury d’exception composé de personnalités reconnues tant pour leur compétence professionnelle dans les métiers de la communication et de l’audiovisuel que pour leur

engagement en faveur de l’égalité femme-homme.

Pour cette 5 ème édition, le jury de Tilila réunit :

– Basma El Hijri, scénariste et journaliste, membre du bureau marocain de l’Union internationale de la

presse francophone, elle est une sspécialiste de la question du genre et de l’image de la femme dans

les médias ;

– Amal Chafai, professionnelle des études, spécialisée dans la recherche sociale et

l’évaluation des politiques publiques, passionnée par la réduction des inégalités, la lutte

contre la pauvreté et l’autonomisation économique des femmes.

– Nawal Elaidaoui, ingénieure, entrepreneuse et dirigeante sportive, dont la carrière illustre

son engagement pour l’innovation, le développement des entreprises, l’autonomisation des

femmes dans le sport et à la gestion des ressources humaines au sein de l’industrie de la

distribution.

– Nawfel Bensari, communicant formé à l’école du groupe RSCG fondée par Jacques

Séguéla, avant de prendre la tête de l’agence Publicis Maroc puis de lancer son propre

cabinet conseil Trademark TM . Il assura aussi durant deux mandats la vice-présidence de

l’UACC ;

– Nabil Ayouch, réalisateur, réputé pour ses longs métrages traitant de questions sensibles

liées à la condition des femmes au Maroc. Il est aussi un acteur associatif engagé pour la

formation des talents et la promotion des jeunes exclus par la culture à travers les centres

Les Etoiles.

– Latefa Ahrrare, comédienne, metteur en scène et activiste culturelle, est également

directrice à l’ISADAC. Elle a brillé au cinéma au théâtre et à la télévision, fondé des

organismes et festivals, et remporté de nombreux prix internationaux.

En 2018, elle a obtenu un Master Spécialisé en Cinéma Documentaire et réalisé des documentaires primés.

Actuellement, elle poursuit des recherches en Études Cinématographiques, Audiovisuelles et

Scéniques en tant que doctorante.