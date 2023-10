Marrakech: après le séisme, les habitants du Mellah s’inquiètent (VIDEO)

Le terrible séisme qui a frappé plusieurs régions du Maroc, dont surtout la province d’El Haouz, au centre du pays, vendredi 8 septembre 2023, n’a point épargné non plus le quartier du Mellah de Marrakech.

La situation sociétale de ce quartier, dont les habitants souffrent mille maux chaque jour que Dieu fait, depuis de longues décennies, a été fortement accentuée par les effets du tremblement de terre. Et la principale préoccupation actuelle des habitants est la précarité des vieilles maisons où ils résident et dont la majorité menaçait ruine depuis très longtemps. Le séisme n’a fat que contribuer à rendre ces habitations dangereuses et susceptibles de s’effondrer, à tout instant, sur les têtes de leurs occupants.

Par conséquent, dans une déclaration à Le Site info, un habitant du Mellah de Marrakech a appelé les autorités concernées à répertorier les maisons ayant subi de grands dégâts matériels et à les classer impartialement selon les dégradations constatées, en vue de procéder à des indemnisations justes et équitables.

Larbi Alaoui