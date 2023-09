Révision du Code de la famille: ce qu’en pensent les Marocains (VIDEO)

Le roi Mohammed VI a adressé une lettre au Chef du gouvernement relative à la révision du Code de la famille.

Au micro de Le Site info, plusieurs Marocains ont réagi à cette décision royale, indiquant que les revendications liées à réformer le Code de la famille seront enfin exécutées. «La société a avancé pendant que la dernière réforme de la Moudawana date de 2004. Le Code de la famille est désormais dépassé. Aujourd’hui, nous avons besoin de plusieurs changements afin que ni l’homme ni la femme ne soient discriminés», nous a-t-on indiqué.

Un autre interlocuteur a également applaudi la décision du roi Mohammed VI et sollicité que le Code de la famille soit totalement revu. «Il ne faut pas oublier, toutefois, de se référer aux constantes religieuses. Nous restons tout de même un pays musulman », a-t-il confié.

Rappelons que le Souverain a confié le pilotage de la préparation de cette importante réforme, de manière collective et collégiale, au ministère de la Justice, au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et à la Présidence du Ministère public et ce, au vu de la centralité des dimensions juridiques et judiciaires de cette question.

Le roi a appelé les institutions précitées à associer étroitement à cette réforme les autres instances concernées directement par cette question, à leur tête, le Conseil Supérieur des Ouléma, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Autorité gouvernementale chargée de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, tout en s’ouvrant également sur les instances et acteurs de la société civile, les chercheurs et les spécialistes.

Les propositions d’amendements qui vont émaner de ces larges consultations participatives doivent être soumises dans un délai maximum de six mois.

H.M.