Casablanca se prépare (déjà) aux fortes pluies

Les conseillers communaux de Casablanca tiendront plusieurs réunions prochainement afin de mettre en place un plan de prévention contre les inondations, d’autant plus que l’hiver approche à grands pas.

A ce propos, Moulay Ahmed Afilal a indiqué à Le Site info que les responsables de Lydec prendront également part à ces réunions. «Nous évaluerons le système d’assainissement pour protéger la ville contre les inondations et élaborerons un plan pour faire face aux fortes pluies», a précisé l’adjoint au maire.

Rappelons que la commune de Casablanca avait alloué un budget de 3 milliards de dirhams pour renforcer le système d’assainissement des eaux usées et pluviales. Ce budget sera réparti sur six ans.

Le projet vise à protéger certaines zones de Casablanca contre les inondations et collecter les eaux usées des lotissements en cours d’aménagement et ceux à venir et les acheminer jusqu’aux réseaux existants.

H.M.