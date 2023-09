 «Marrakech is safe», une campagne pour encourager le tourisme après le séisme

Sur la Toile, une campagne a été lancée afin d’encourager le tourisme à Marrakech après le terrible séisme qui a frappé plusieurs provinces du Maroc.

Avec le hashtag «Marrakech is safe», plusieurs photos et vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux, montrant que la ville n’a pas été affectée par le séisme. De nombreux touristes étrangers ont également participé à cette initiative en incitant à se rendre en masse à Marrakech pour profiter de son climat clément et de la beauté de son architecture.

Des célébrités, comme Rachid Allali, Leila Hadioui et Douae El Yahyaoui, s’y sont aussi jointes et ont balayé d’un revers de main les rumeurs qui circulent concernant l’impact du séisme sur la ville ocre. Cette campagne a en effet été lancée après les allégations de certains médias étrangers selon lesquelles Marrakech a été quasiment détruite par le tremblement de terre.

D’autres internautes ont tenu, par ailleurs, à encenser les autorités marocaines qui sont venues en aide à la population sinistrée et ont pu mettre à l’abri tous les habitants des douars touchés par la catastrophe.

H.M