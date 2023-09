La chanteuse Saida Charaf endeuillée (PHOTO)

Saida Charaf a annoncé ce mercredi le décès de son frère des suites de complications liées à l’intervention chirurgicale qu’il avait subie.

L’annonce a été faite sur le compte Instagram de la chanteuse. «Mon frère n’est plus. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», a écrit Charaf. Suite à cette triste nouvelle, de nombreuses célébrités ont tenu à présenter leurs condoléances à l’artiste, priant pour le défunt et souhaitant courage et patience à ses proches.

A noter que Saida Charaf avait appelé ses fans, il y a quelques jours, à prier pour son frère qui avait subi une intervention au niveau du cœur.

H.M.