Séisme: le roi Mohammed VI adresse des messages à plusieurs chefs d’Etat

Le roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements et de gratitude au roi Felipe VI d’Espagne, suite à la participation d’un contingent de l’Unité militaire de secours de ce pays aux efforts de recherche et de sauvetage déployés après le séisme qui a frappé, le 8 septembre, la région d’Al Haouz.

Dans ce message, le roi exprime au roi Felipe VI d’Espagne et à la reine Letizia, ses plus sincères remerciements et gratitude pour leurs sentiments de compassion et de solidarité à l’égard du peuple marocain, suite au séisme douloureux qui a frappé la région d’Al Haouz.

Le Souverain a exprimé, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses vifs remerciements et sa profonde reconnaissance au roi Felipe VI d’Espagne pour le soutien de son pays, saluant la participation active du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne aux opérations de recherche et de secours effectuées dans les zones sinistrées, en parfaite synergie avec les équipes marocaines.

Le roi Mohammed VI a également adressé un message de remerciements et de gratitude à Charles III, roi du Royaume Uni, pour la participation d’une équipe de recherche et de secours britannique aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme du 08 septembre.

Dans ce message, le Souverain exprime, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au roi Charles III et à la reine Camilla pour leurs sincères sentiments de compassion exprimés à la suite du séisme douloureux qui a frappé la région d’Al Haouz.

Le Souverain aussi adressé un message de remerciements et de gratitude à cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar, suite à la participation d’une équipe de recherche et de secours qatarie aux efforts de secours et de sauvetage déployés après le violent séisme qui a secoué la région d’Al Haouz.

Dans ce message, le roi exprime, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani pour le soutien noble apporté au Maroc à la suite du violent séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, le 08 septembre dernier.

« Ce qui nous console et nous réconforte en cette douloureuse circonstance, c’est cet élan de solidarité sincère à l’adresse du Maroc de la part de pays frères et amis, dont l’État du Qatar, comme à son habitude », affirme le Souverain, saluant le soutien et l’aide généreux que ce pays a apporté, sous les hautes orientations de cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, au Royaume du Maroc.

Un message du roi Mohammed VI a également adressé un message de remerciements et de gratitude à cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, président de l’État des Émirats Arabes Unis, pour la participation d’une équipe de recherche et de secours émiratie aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme du 08 septembre.

Dans ce message, le Souverain exprime à cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane ses sincères sentiments de remerciement et sa profonde reconnaissance pour les sincères sentiments de compassion du président émirati et sa solidarité active en soutien aux victimes du séisme douloureux qui a frappé la région d’Al Haouz.

Le Souverain réaffirme sa profonde fierté des liens d’amitié et de fraternité reliant le roi à cheikh Mohammed et les deux familles, ainsi que des relations fraternelles solides entre les deux pays, fondées sur la coopération fructueuse et la solidarité active.

