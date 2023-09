Séisme : lancement du recensement des édifices endommagés

Par LeSiteinfo avec MAP

L’opération de recensement des édifices endommagés par le séisme, survenu le 8 septembre dernier dans plusieurs régions du Maroc, a débuté, mardi, dans la province de Ouarzazate, en présence des représentants des différents services concernés.

Selon la province de Ouarzazate, cette opération, menée par 16 commissions locales mixtes, vise à recenser aussi bien les bâtisses endommagées par ce tremblement de terre que leurs occupants. Elle cible 400 douars répartis sur 15 communes territoriales de cette province.

Cette opération intervient en application des Hautes Orientations du Roi Mohammed VI, lors de la réunion de travail présidée par le Souverain, le 14 septembre au Palais Royal de Rabat, et consacrée à l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme.

À douar Taoura relevant de la commune d’Amerzgane, située à 60 km de Ouarzazate, la MAP a constaté le lancement de cette opération de recensement, menée par l’une des commissions mixtes.

Ces commissions sont composées de représentants de la province de Ouarzazate, des autorités locales, de l’Agence urbaine, des délégations provinciales, des ministères de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, ainsi que de l’Équipement et de l’Eau, des services de l’ordre, du Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE), d’un architecte et d’un topographe.