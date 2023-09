Séisme d’Al Haouz: la Directrice générale du FMI salue la réponse du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a salué, lundi à New York, la réponse du Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, suite au séisme qui a frappé la région d’Al Haouz.

« J’ai été pendant cinq ans commissaire humanitaire et chargé de la réponse aux crises et j’ai constaté à maintes reprises que lorsqu’une nation s’unit, elle peut surmonter les défis les plus dramatiques. Et c’est ce que fait le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi », a déclaré Mme Georgieva dans une interview exclusive à la MAP.

« Il est très important qu’en temps de crise, un pays se rassemble » et fasse preuve de solidarité, a ajouté la cheffe de l’institution financière internationale.

Elle a, en outre, salué la « générosité des cœurs » de tous les Marocains qui ont fait montre d’un élan de solidarité remarquable pour venir en aide aux personnes affectées par le séisme.

Cette solidarité en dit long sur la générosité des cœurs du peuple marocain. « Je sais que lorsque nous viendrons (à Marrakech en octobre prochain pour les réunions annuelles du FMI et la Banque mondiale), nous serons accueillis avec la même générosité », a-t-elle indiqué.

La Directrice générale du FMI a confirmé la tenue, comme prévu du 9 au 15 octobre à Marrakech, des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale.