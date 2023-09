Séisme: les enfants rescapés rejoignent leurs écoles à Marrakech (VIDEO)

Les élèves inscrits dans les établissements scolaires profondément touchés par le séisme, au niveau dans la région d’Al Haouz ont été transférés vers des internats à Marrakech afin de poursuivre leurs études.

À bord des bus à destination de la ville ocre, les enfants, tout joyeux, n’ont pas caché leur fierté en entonnant des chansons patriotiques.

Ces élèves seront encadrés par des professeurs et cadres pédagogiques et administratifs, ainsi que par des spécialistes en assistance sociale et accompagnement psychologique. Au total, cette initiative concerne à l’échelle provinciale, quelque 6.000 élèves inscrits dans 6 établissements scolaires situés dans les communes les plus touchées par le séisme : Talat’N’Yacoub, Ighil, Ouirgane, Anougal et Azgour.

H.M.