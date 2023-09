VIDEO : Dévastée, elle raconte avoir perdu 18 membres de sa famille dans le séisme

C’est une des déclarations poignantes de cet après séisme qui a touché la région d’Al Haouz vendredi dernier. Une femme souligne avoir perdu au moins 18 membres de sa famille dans le violent tremblement de terre qui a frappé la province d’Al Haouz et ses régions.

La dame raconte qu’elle s’est rendue à Casablanca le jour de la catastrophe, et qu’elle devait appeler sa mère le soir même, sauf que la conversation n’a malheureusement jamais eu lieu.

$Le lendemain matin, la jeune femme a été informée par son frère aîné que sa mère et son frère cadet étaient coincés sous les décombres, ajoutant qu’elle s’est rapidement déplacée sur place et que les secouristes ont pu faire sortir sa mère des décombres, sauf que cela n’a pas été suffisant et sa mère renda l’âme à l’hôpital.