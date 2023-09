Séisme d’Al Haouz: le Real Madrid veut localiser un jeune fan (PHOTO)

Le Real Madrid tente de retrouver Abderrahim, un jeune fan ayant perdu tous les membres de sa famille dans le séisme qui a frappé, vendredi dernier, plusieurs provinces du Maroc.

L’annonce a été faite par le célèbre journaliste espagnol Josep Pedrerol, dans le cadre de l’émission «Chiringuito». Vêtu d’un maillot des Merengue, le jeune rescapé s’était confié à la presse sur cette tragédie et avait annoncé, en larmes, que ses parents, ses frères et son grand-père ont été tués dans le terrible tremblement de terre d’Al Haouz. Son témoignage a ainsi enflammé la Toile espagnole, ce qui a poussé le Real Madrid à se mobiliser pour localiser l’adolescent et le prendre en charge.

«Je veux réaliser le rêve de mon père. Il voulait que je poursuive mes études et que je devienne professeur», avait confié Abderrahim.

Rappelons qu’Un bilan actualisé du séisme qui a secoué, le 8 septembre, certaines provinces et préfectures du Royaume fait état de 2.901 morts et 5.530 blessés jusqu’à 13H00 mardi, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le nombre de morts s’est élevé à 1.643 dans la province d’Al Haouz, tandis qu’aucun nouveau décès n’a été signalé dans les autres provinces et préfectures concernées, précise le ministère, ajoutant que parmi les personnes décédées, 2.884 ont été enterrées.

H.M