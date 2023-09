Séisme d’Al Haouz : 7 enseignant(e)s décédés

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et de la Jeunesse a annoncé le décès de plusieurs éducateurs et l’atteinte de dizaines d’autres lors du séisme qui a frappé plusieurs régions du pays, dont les provinces de Laâyoune, Taroudant, Chichaoua et Ouarzazate.

Selon un bilan provisoire établi jusqu’au matin du dimanche 10 septembre, sept enseignants (quatre hommes et trois femmes) ont perdu la vie, tandis que 39 autres enseignants ont été blessés, certains plus gravement que d’autres.

De son côté, le ministère de l’Intérieur a annoncé une augmentation du bilan des victimes du séisme survenu la nuit du vendredi dernier dans plusieurs régions du Maroc, faisant des milliers de victimes parmi les morts et les blessés.