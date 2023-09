Séisme : le témoignage poignant d’une femme suite au drame (VIDEO)

Une femme marocaine a partagé un récit déchirant de la catastrophe qui a frappé sa famille. Cette vieille dame a perdu son mari et ses quatre enfants en raison du séisme dévastateur qui a touché plusieurs villes marocaines.

Dans une interview accordée à la SNRT, la femme, les larmes aux yeux, a raconté qu’il ne lui restait plus que Dieu après le décès de tous les membres de sa famille à cause du séisme.

Elle a continué en disant : « J’ai perdu mes quatre enfants et mon mari. Je n’ai plus rien à part ce que Dieu m’a réservé. » Cette tragédie a laissé la femme dans une situation de deuil et de douleur profonde, illustrant la réalité déchirante vécue par de nombreuses familles touchées par cette catastrophe.