Séisme au Maroc : le gouvernement appelle aux dons de sang

Suite à la catastrophe qui a touché le pays ce vendredi soir et qui a fait près de 1000 morts et 700 blessés, le gouvernement marocain appelle les citoyens à se rendre aux centres de transfusions et donner du sang afin de sauver des vies.

Une cellule de dons de sang a été ouverte par le centre de transfusion au niveau de l’hôpital Mohamed VI de Bouskoura. La cellule a été ouverte ce samedi à 10h et prévoit un premier acheminement en début d’après midi. Soyez nombreux à prendre part à cette action citoyenne.