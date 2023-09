Tremblement de terre : plusieurs dégâts matériels à Marrakech (PHOTOS)

La ville de Marrakech a été fortement secouée par un tremblement de terre qui a touché le pays ce vendredi soir.

Le tremblement de terre qui a frappé la ville ocre a causé de nombreuses pertes, car de nombreuses maisons et bâtiments se sont fissurés, ce qui a semé la peur et la panique parmi les citoyens et les a poussés à sortir dans les rues.

La mosquée Kharbouch de la place Jemaa El Fna ainsi que des maisons de la ville antique ont été endommagés.