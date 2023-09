Décès des Marocains à Saïdia : le cousin du défunt réagit (PHOTO)

Mardi soir, deux jeunes Marocains ont été tués à Saïdia, alors qu’ils pratiquaient du jet ski sur la frontière maritime algérienne. Les réactions se multiplient sur le net suite à ce tragique incident. Le cousin du défunt Abdelkrim Qissi, célèbre acteur, a tenu à passer un message sur son compte Facebook.

« Ils ont tué Bilal Kissi mon petit cousin, sa seule faute était d’avoir franchi les eaux territoriales algériennes, il était en vacances avec ses amis. Il vivait en France et comme beaucoup de jeunes originaires du Maroc, il est retourné dans son pays. Les forces de l’ordre algériens n’ont rien trouvé d’autre que de foncer sur ces jeunes innocents et d’ouvrir le feu sans sommation ni modération (on a trouvé au moins cinq balles dans son corps) », souligne l’acteur qui a participé dans plusieurs films de Jean-Claude Van Damme. « La haine qui habite les dirigeants algériens pour les Marocains n’est plus à démontrer, et ce, depuis très longtemps depuis la création de ce pays en 1962. Plusieurs membres de ma famille ont été tués par la police frontalière algérienne, mon village se situe tout près de la frontière malheureusement. Ma famille a payé et paye encore un lourd tribut dû à cette haine », estime Abdelkrim Qissi.

« Je présente toutes mes condoléances à ses parents et je prie dieu de leur donner la force et la patience face à cette épreuve terrible que de perdre un enfant, je souhaite de même à la famille des autres amis et amie de Bilal qui sont quant à eux portés disparus et à celui qui est détenu. J’espère que les autorités marocaines porteront l’affaire au-devant des instances internationales pour qu’enfin cesse cette pratique inhumaine de la part des bandits qui gouvernent l’Algérie et de cette police remplie de haine, qui n’ont aucune considération pour la vie humaine, aussi innocente soit elle. Que Dieu aie ton âme cher petit cousin », conclut Abdelkrim Qissi.