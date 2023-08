Salé: des commerçants de Souk Assalihine se plaignent de leur exclusion arbitraire (VIDEO)

Des dizaines de commerçants de Souk Assalihine (ex-« Souk al kelb »), à Salé, se plaignent de ce qu’ils considèrent comme leur exclusion arbitraire pour ne pas bénéficier des locaux commerciaux récemment inaugurés.

Dans des déclarations à Le Site info, plusieurs commerçants appellent à la reddition des comptes des personnes corruptibles, qui ont manigancé cette exclusion des potentiels bénéficiaires de ces locaux flambant neuf.

« D’aucuns se jouent de ce projet et font tout pour exclure les habitants, et ce, en octroyant ces nouveaux locaux à des personnes qui n’ont aucun rapport avec le Souk Assalihine et qui n’ont jamais fait partie des commerçants devant bénéficier desdits locaux », se sont insurgés nos interlocuteurs.

Ceux-ci ont également adressé une correspondance à Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), l’appelant à diligenter une enquête à l’encontre des contrevenants et à rendre justice aux commerçants en possession de tous les droits leur permettant de bénéficier des locaux neufs du Souk Assalihine.

Les plaignants ont également dénoncé le recours flagrant au clientélisme et au népotisme, de même qu’ils ont mis le doigt sur divers dysfonctionnements ayant entaché l’opération de l’octroi des nouveaux locaux commerciaux.

Larbi Alaoui